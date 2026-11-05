澳大利亚治疗用品管理局（TGA）已注册四种剂量的Wegovy片剂——1.5毫克、4毫克、9毫克和25毫克——用于体重管理。据澳大利亚广播公司新闻报道，这是该国首个专门为这一目的获批的GLP-1受体激动剂片剂。

该药物如何发挥作用

Wegovy含有司美格鲁肽——一种模拟GLP-1激素作用的物质。GLP-1激素参与调节血糖水平、食欲和消化。司美格鲁肽可减轻饥饿感、增强饱腹感，并减缓食物从胃中排出的速度。

该片剂适用于患有肥胖症的成年人，或超重且患有与体重相关并发疾病的人群。它们也可用于部分患有心血管疾病的患者，以降低发生严重心脏问题的风险，包括心脏病发作或中风。

与注射剂的差异及价格

片剂必须每日空腹服用，饮用少量水送服，此后30分钟内除水外不得进食或饮用任何东西。注射用Wegovy每周使用一次，不受进餐时间影响。

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在研究中，片剂在64至68周内使体重减轻约14%，而注射剂约为15%。两种剂型都可能引起类似的胃肠道副作用，尤其是在治疗初期，包括恶心、呕吐、腹泻、消化不良和便秘。

在该药上市前，TGA必须完成对包装、生产和零售价格的审查。生产商诺和诺德计划在年底前让该片剂在澳大利亚上市。官方价格尚未公布，但患者购买片剂的费用可能与每月注射剂支出相近——250至450澳元。Wegovy用于体重管理未获得澳大利亚药品福利计划的补贴。

监管机构批准该片剂作为低热量饮食和增加身体活动的辅助措施。报道还指出，如果停止治疗后不改变生活方式，体重可能会反弹：在一项后续研究中，参与者在一年内恢复了约三分之二减掉的体重。

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