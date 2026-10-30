10月30日，美国股市科技股出现大幅抛售，原因是投资者担忧企业在人工智能开发上的巨额支出。据Channel NewsAsia报道，全球MSCI指数下跌1.4%，投资者转向美国政府债券这一避险资产。

科技公司下跌

微芯片制造商英特尔的股价在发布财报后下跌28%，财报显示该公司在与人工智能相关的开发上投入了大量资金。该公司还表示，个人电脑需求正在放缓，并估计这一情况可能在明年仍会持续。亚马逊股价在公布业绩后下跌1.9%，其业绩同样显示在发展人工智能技术方面有大量支出。

谷歌母公司Alphabet的股票在前一日下跌12.6%后继续走低。Alphabet在人工智能上的巨额支出导致现金流为负，同时其搜索业务面临激烈竞争。

Cetera首席投资官吉恩·戈德曼表示，大规模资金消耗和高额资本支出让市场质疑，人工智能带来的收入能否证明此类支出的合理性。

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指数与债券

截至美国东部时间12时09分，道琼斯指数下跌0.73%，至51,957.95点。标普500指数下跌1.61%，至7,595.93点；纳斯达克综合指数下跌2.61%，至25,500.67点。泛欧STOXX 600指数下跌0.46%。

在股票遭抛售的背景下，美国政府债券价格上涨。10年期美国国债收益率下降4.36个基点，至4.945%；两年期国债收益率下降5.4个基点，至4.602%。

油价上涨，贵金属下跌

相比之下，在埃克森美孚和雪佛龙公布强劲财务业绩后，能源板块上涨。两家公司的股价分别上涨1.3%和3%。据该媒体报道，油价正迈向连续第四个月上涨：美国原油上涨2%，至每桶104.09美元；布伦特原油上涨2.4%，至117.58美元。

比特币下跌1.8%，至77,424.37美元。现货黄金价格下跌3%，至每盎司3,901.83美元；白银下跌5.9%，至每盎司49.27美元。

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