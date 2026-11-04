美国科技股在抛售后回升——《卫报》

美国科技股周二在短暂抛售后回升，此前企业在人工智能方面的支出引发了投资者担忧。科技公司占比较高的纳斯达克指数收盘上涨0.83%，标普500指数上涨0.37%。《卫报》对此进行了报道。

芯片制造商股价上涨

Nvidia股价上涨2.3%，此前该股已连续四个交易日下跌。周二，其他芯片制造商Advanced Micro Devices、Broadcom和Micron Technology的股票也上涨。

与此同时，道琼斯工业平均指数下跌0.38%。此前，苹果公司公布的利润率预测低于市场预期，原因是存储芯片成本上涨，其股价下跌1.9%。

纳斯达克周一收于回调区间

与人工智能和科技相关公司的股票抛售始于上周。10月，纳斯达克录得自2025年3月以来最大的单月跌幅；周一，该指数收于回调区间，较10月6日创下的收盘纪录低10%。

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在可能与伊朗和俄罗斯举行新一轮谈判的背景下，油价小幅下跌也提振了投资者情绪。周二，布伦特原油价格降至每桶103美元，低于10月底的117美元。

选举并非决定性因素

周二举行的美国中期选举没有对华尔街产生重大影响。与此同时，投资者预计民主党可能至少赢得众议院多数席位，并可能在参议院获得更多席位。他们认为，这可能会加强对人工智能领域的监管。

今年以来，标普500指数上涨10%，纳斯达克指数上涨9%，道琼斯指数上涨7%。根据CNBC对1980年至2024年中期选举后时期的分析，选举结束后，随着对选举结果的不确定性降低，股市通常会上涨。

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