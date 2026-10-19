周一，亚洲股指下跌，投资者在企业财报周到来前担忧人工智能基础设施的巨额融资需求。与此同时，油价下跌支撑了政府债券和美国股指期货，Channel NewsAsia报道。

亚洲市场走势

日本日经指数下跌2%，此前该指数上周下跌5.4%，科技板块遭受重大损失。韩国股市下跌1.6%，其前一周的跌幅超过14%。不含日本的MSCI亚太股票广泛指数下跌0.3%。

PHLX半导体公司指数上周下跌11.4%，为2008年以来持续时间最长的下跌行情。资产管理公司AMP的经济学家梅·布伊表示，投资者长期以来一直担心，人工智能带来的收入是否足以抵消巨额的初始投资。她表示，政府债券收益率上升以及企业信贷利差扩大，正在提高人工智能项目的融资成本。

石油、债券和财报

布伦特原油期货下跌1.6%，至每桶108.06美元；美国原油下跌0.7%，至100.70美元。有关可能豁免针对侵略国俄罗斯的部分制裁的报道传出后，油价下跌。此后，美国总统唐纳德·特朗普表示，尚未作出最终决定。美国国务卿马尔科·鲁比奥表示，总统可能需要最多60天来评估此举的经济后果。

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伊朗称，另一艘油轮在霍尔木兹海峡触雷。在地缘政治紧张局势下，美国10年期国债收益率下跌3个基点，至5.0645%。标普500指数期货上涨0.5%，纳斯达克期货上涨0.8%。

投资者正等待Meta、Lam Research、Texas Instruments、SpaceX和特斯拉公布财报。高盛估计，五家开发人工智能的大型公司明年可能合计将资本支出增至约1.2万亿美元。Netflix、宝洁、通用汽车和GE Aerospace也将公布财报。

由于法国政治不确定性，欧洲股指期货下跌：EUROSTOXX 50下跌0.4%，DAX下跌0.3%，而FTSE期货几乎没有变化。欧元下跌0.2%，至1.1212美元；黄金上涨0.4%，至每盎司4181美元。

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