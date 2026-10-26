日本央行或将维持1.25%利率不变——Channel NewsAsia

分析师预计，日本央行将在周五结束的为期两天的会议后，将关键利率维持在1.25%。与此同时，监管机构可能强调通胀超过2%目标的风险，这将为最早于12月加息留下可能性。

对监管机构决策的预期

据Channel NewsAsia报道，日本央行可能不会就下一次加息的确切时间和速度给出明确信号。监管机构力求防止通胀过度加速，同时避免因过早收紧货币政策而导致市场动荡。

在会议后即将发布的季度报告中，央行可能会略微上调下一财年的通胀预测。路透社消息人士也预计，日本央行将指出核心通胀已大致达到2%的目标水平。

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未来利率轨迹

据该通讯社报道，在6月和9月加息后，日本央行正在考察信贷条件和银行信贷动态。尽管已经实施政策收紧，该国的金融条件仍然宽松。

当前1.25%的利率处于日本央行工作人员估计的1.1%至2.5%中性区间内。中性利率被认为是既不抑制经济也不使经济过热的利率。接受路透社调查的分析师预测，日本央行将在12月把利率上调至1.5%，并大约每季度进一步收紧政策。

日本央行行长植田和男9月已发出重点转变的信号：在经历长期超宽松货币政策后，重点将从刺激通胀转向将其维持在目标水平附近。

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