2026年第三季度，欧元区银行收紧了对企业和消费者的贷款标准，企业贷款和住房贷款需求下降。欧洲中央银行10月调查显示，Cyprus Mail报道。

对借款人的要求更加严格

报告收紧企业贷款审批标准的银行净余额为9%。这高于上一轮调查中预计要求将收紧的5%。银行解释称，这主要是由于对风险的评估提高，以及承担风险的意愿下降。部分受访者还提到了地缘政治不确定性和能源市场形势。

面向家庭购房的贷款标准在形式上没有变化：银行净余额为0%。与此同时，净余额为14%的银行报告称，消费者贷款和其他家庭贷款的要求有所收紧。已签订贷款合同的条件在所有类别中都变得更加严格，主要是由于利率上升。银行还报告称，被拒绝申请的占比增加，其中消费信贷领域增幅最大。

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贷款需求下降

报告企业对贷款和信贷额度需求下降的银行净余额为6%，尽管此前它们预计将增长4%。利率是主要因素；中小企业投资需求疲软以及转向替代融资来源的影响较小。

住房贷款需求下降更为明显：净余额为27%的银行报告需求下降，而上一季度为15%。银行列举的原因包括高利率、消费者信心恶化以及对住房市场的预期恶化。消费者贷款需求的降幅较小，净余额为2%的银行报告需求下降。

银行预计第四季度将进一步收紧企业贷款、抵押贷款和消费者贷款的标准。它们还预测住房贷款需求将再次下降：净余额为36%的受访者预计会下降。该调查于2026年9月21日至10月6日进行，共有159家银行参与。

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