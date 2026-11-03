巴基斯坦剔除波动较大的食品和能源价格后计算的核心通胀率在10月放缓至7.5%。据《快报论坛报》报道，并援引巴基斯坦统计局的数据，这是该指标继8月达到8.8%的峰值后连续第二个月放缓。

城市地区的核心通胀率降至7.8%，农村地区则降至7.1%。该国10月总体年通胀率为9.6%，其中城市为9.5%，农村地区为9.8%。

中央银行利率

上周，巴基斯坦中央银行将关键利率上调至12%，理由是食品和能源价格高企可能影响核心通胀。10月通胀放缓后，核心通胀与关键利率之间的差距扩大至4.5个百分点。

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国际货币基金组织将巴基斯坦本财年的通胀预测上调至9.9%。这高于8.2%的官方目标。与此同时，巴基斯坦规划委员会预测通胀率为7.5%。

燃料和食品价格

城市食品价格年增长率从8.1%放缓至7.8%，农村地区为7.1%。能源类价格增速降至城市的10.6%和农村地区的12.1%。

与此同时，10月汽油价格较一年前高出42%，运输服务价格上涨27%。电价上涨23%，机动车税上涨39%。食品中，洋葱的年度涨幅最大，达82%；小麦上涨39%，面粉上涨35%。

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