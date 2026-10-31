加密货币交易所Binance表示，已覆盖其平台在一场涉及63亿美元的攻击中被盗资产金额的90%。据Channel NewsAsia援引路透社报道，为弥补损失，该公司在内部预留了约63.4亿美元自有资金。

用户储备金

Binance指出，其已部分动用Secure Asset Fund for Users（即SAFU）基金来补充资产。这是一项价值10亿美元的比特币储备金，公司持有该储备金以在发生安全漏洞时保护客户。

其余10%为流动性较低的代币。Binance解释称，购买所需数量的此类资产可能需要更多时间。

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储备验证与提款

Binance联席首席执行官Richard Teng周五称该事件是一次“复杂的攻击”。他说，此次攻击涉及使用一台遭入侵的笔记本电脑，以及旨在清除活动痕迹并增加追踪和调查难度的恶意软件。

该交易所还表示，作为储备证明程序的一部分，其于10月31日格林尼治时间00:00对资产进行了新的快照。在发布完整证明后，BTC、ETH、USDT、BNB、SOL、USDC、XRP、USD1、RLUSD和ZEC的持有者将能够核实其资产至少按1:1比例得到支持。Binance表示，计划于11月1日周日恢复提款服务。

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