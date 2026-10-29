欧元区企业称信贷条件收紧——Cyprus Mail

欧元区企业在2026年第三季度面临更严格的银行贷款条件和更高的借款成本。欧洲中央银行最新的企业融资渠道调查显示了这一情况，Cyprus Mail报道。

报告银行贷款利率上升的企业净比例为46%，高于上一季度的42%。大型企业的净比例达到55%，而中小企业为38%。

抵押要求提高

包括收费、佣金和其他费用在内的其他融资成本也有所上升：报告这一情况的企业净比例为27%，尽管上一季度为31%。同时，净14%的企业报告抵押要求收紧，高于上一季度的10%。

银行贷款的可获得性恶化程度超过了企业借款需求的变化。净5%的企业报告信贷可获得性下降，而一季度前为1%。中小企业的这一比例为5%，大型企业为6%。

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企业预期

与此同时，净2%的企业表示其对银行贷款的需求减少，而上一季度净2%的企业报告需求增加。银行贷款需求与其可获得性之间差距的指标为净2%，上一轮调查为3%。该指标为正值意味着，相对于企业需求，融资可获得性正在恶化。

企业将总体经济前景列为限制获得外部融资的最重要因素：净31%的受访者表示其具有负面影响，之前为29%。企业还预计，未来三个月外部融资将更难获得。

欧洲央行警告称，样本的大幅更新使得比较个别结果变得困难，尤其是有关销售价格、成本和通胀的预期。调查于2026年8月26日至10月2日在12,822家企业中进行，其中93%的企业员工人数少于250人。

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