巴基斯坦国家银行公布了开放银行规则草案以供公众咨询。Dawn报道，该文件旨在促进创新、加强竞争，并扩大获得以客户需求为导向的高效数字金融服务的渠道。

经客户同意的数据共享

根据监管机构的设想，这些规则应让客户对其金融数据拥有更多控制权。规则规定，在用户同意的情况下安全共享信息，并允许通过获授权的第三方服务提供商发起商业支付。

草案要求管理客户账户的机构在获得客户同意后，提供数据访问和支付发起服务。同时，它们必须遵守高标准的安全和消费者保护要求。

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数据保护与融资渠道

巴基斯坦国家银行表示，根据这些规则获取的客户数据将在巴基斯坦境内存储和处理。如果数据由云服务提供商按照《向云服务提供商外包框架》存储或处理，则可例外。

监管机构预计，开放银行将促进企业间数字支付以及消费者向企业支付。客户数据和交易历史也可用于替代性信用评估，这将扩大商户以及中小企业获得融资的渠道。

规则草案包含数据保护和隐私、网络安全、防范欺诈以及消费者权益保护方面的保障措施。在咨询期间，监管机构征求了金融机构、金融科技公司、技术提供商、消费者团体、学术界和公众的意见。

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