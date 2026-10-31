在加利福尼亚州，普林斯顿大学经济学家欧文·齐达尔和芝加哥大学布斯商学院经济学家埃里克·茨维克认为，废除13号提案对房地产税的限制，可能为该州带来比拟议的一次性亿万富翁税更多的收入。据《财富》报道，这一说法援引自他们发表于《纽约时报》的文章。

限制自1978年起生效

加利福尼亚州选民于1978年通过了13号提案。该法律将房地产税限制在评估价值的1%，允许每年上调不超过2%，并规定只有在房产出售或进行重大翻修后，才会重新按市场价值评估。

13号提案通过后，该州更加依赖所得税，包括资本利得税。加利福尼亚州实行美国最累进的所得税制度，最高边际税率为13.3%。最富有的1%纳税人贡献了该州最多一半的收入，因此预算取决于股市波动。

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与得克萨斯州的比较

根据齐达尔和茨维克的估算，加利福尼亚州住宅房地产所有者平均缴纳0.8%的税款，这在2025财年为该州带来1000亿美元收入。得克萨斯州的平均水平为2%。

经济学家认为，将加利福尼亚州的税率提高至得克萨斯州的水平，将使住宅房地产税的总收入增加一倍以上。他们还预测，这可能使房价下降约13%。

与此同时，加利福尼亚州选民不久将审议40号提案。该倡议规定，对资产超过10亿美元的居民征收相当于其资产5%的一次性税款。推动该提案的工会表示，它可能筹集1000亿美元，用于弥补联邦医疗保健支出的削减。批评人士警告称，这可能对初创企业产生负面影响，并导致富裕人士离开该州。

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