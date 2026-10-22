避险资产需求推动日元上涨0.51%——Channel NewsAsia

在美国纽约的外汇市场上，日元周四上涨0.51%，至1美元兑157.33日元。由于股市不稳定、中东长期战争背景下油价高企，以及对人工智能投资未来盈利能力的疑虑，投资者增加了对避险资产的需求，Channel NewsAsia报道，该媒体刊发了路透社的报道。

石油与人工智能担忧

在胡塞武装于沙特阿拉伯发动新的袭击后，布伦特原油升至5月以来的最高水平。这加剧了人们对中东冲突升级以及来自重要出口地区的石油供应可能中断的担忧。

大和资本市场经济研究主管克里斯·西克鲁纳指出，市场对人工智能、石油和法国局势感到不安，导致投资者出现一定程度的规避风险。瑞士法郎同样传统上被视为避险货币，几乎没有变化，为1美元兑0.824瑞士法郎。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

欧元承压

追踪美元兑一篮子其他货币汇率的美元指数上涨0.14%，至101.82。欧元下跌0.3%，至1.1198美元。对法国社会紧张局势及其财政前景恶化的担忧，超过了投资者对人工智能的忧虑，并加大了对欧洲货币的压力。

法国和德国10年期国债收益率之差达到177.7个基点，为2011年以来的最高水平。英镑下跌0.18%，至1.337美元；澳元下跌0.21%，至0.7012美元。比特币下跌3.2%，至81,929美元。

关注我们在