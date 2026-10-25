欧洲证券和市场管理局（ESMA）更新了有关上市公司可延迟披露内幕信息情形的指引。据《塞浦路斯邮报》报道，这些变化旨在使监管机构的建议与欧盟新规保持一致，简化信息披露要求，同时维护投资者保护和金融市场完整性。

根据欧盟《上市法案》引入的变化，长期流程中的中间步骤在流程本身完成前不再需要作为内幕信息披露。当此类流程内的最终事件或情形发生时，将需要披露。相关流程的示例载于欧洲委员会的一项授权法案，该法案于2026年7月在《欧盟官方公报》上发布。

延迟披露的新理由

更新后的指引包含了可能证明延迟披露合理的额外情形示例。其中包括政府机构要求不披露数据、公司需要收集额外信息，以及披露商业敏感细节可能损害商业机会的风险。

在与利益相关方协商后，ESMA还增加了关于任命公司管理机构成员或经理担任关键职位的示例。另一个示例涉及同一企业集团内公司之间延迟披露内幕信息。

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对公司的条件

监管机构删除了此前关于延迟披露不得误导公众的规定。由于《上市法案》带来的修订，这项要求已从欧盟《市场滥用条例》（MAR）中删除。取而代之的是，公司必须评估其计划暂时不披露的信息是否与其最近一次公开声明或就同一事项发布的其他信息相矛盾。

存在合法利益只是延迟披露的三个条件之一。公司还必须确保该信息与其最近的公开披露一致，并保持其保密性。ESMA强调，立即披露仍是一般规则，延迟披露的理由应作狭义解释。一旦支持延迟披露的情形不再适用，或无法再保证保密性，就必须披露该信息。

合法延迟披露理由的清单并非穷尽，但公司必须评估每个个案的情形并遵守所有法律要求。如果信息涉及独立事件或长期流程的最终阶段，在满足所有条件的前提下，可以适用延迟披露机制。更新后的指引将在其以欧盟所有官方语言发布在ESMA网站之日起生效。

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