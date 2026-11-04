美国股指期货和亚洲市场在首批中期选举结果公布后下跌，这些结果显示民主党可能取得显著成功。据《The National》报道，标普500指数期货下跌1.06%，纳斯达克100指数期货下跌1.9%，道琼斯指数期货下跌0.7%。

市场反应

美元兑G10国家货币走弱。与此同时，美国国债价格上涨：根据彭博数据，10年期美国国债收益率下降7个基点，至4.89%。

野村控股高级策略师安德鲁·泰斯格斯特表示，早期报道和预测市场显示，“蓝色浪潮”——民主党的重大选举胜利——发生的可能性正在上升。他表示，这种情形通常对美元不利，但对美国国债有利。

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投资者担心，民主党控制众议院并在国会强化其地位，可能意味着对科技行业实施更严格的监管和更严密的监督，其中包括人工智能领域的公司。盛宝银行驻新加坡首席投资策略师查鲁·查纳纳指出，市场正在计入民主党取得强于预期结果的可能性，这可能降低对进一步财政刺激的预期。

亚洲下跌

MSCI亚太（除日本）指数下跌0.5%。韩国Kospi指数下跌3.6%，抹去了此前超过3%的涨幅。日本日经指数下跌3.5%，香港恒生指数下跌0.22%，中国上证综指下跌0.21%。

初步选举结果

CNN和CBS预测，民主党将获得众议院控制权。为取得多数席位，他们需要从共和党手中夺取3个席位，而早期结果显示该党已超过这一门槛。据美联社截至华盛顿时间21:45的数据，民主党在参议院有45个预测获得的席位，共和党有36个，另有19场选举结果尚未确定。民主党需要51个席位才能获得参议院多数席位。

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