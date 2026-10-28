预计美国联邦储备系统不会在周三举行的会议上调整利率，这将是国会中期选举前的最后一次会议。若宣布暂停调整，利率将维持在20多年来最高的选举前水平之一，《卫报》报道。

通胀高于目标水平

上个月，美联储以通胀上升为由，自2023年以来首次加息。该中央银行的目标为2%，但今年大部分时间，美国年通胀率都高于3%。

9月通胀率从8月的3.4%升至3.7%。利率会影响借贷成本，包括信用卡和抵押贷款的成本，也会影响部分储蓄账户的收益率。在高通胀时期，加息可能放缓价格上涨。

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选举前夕

唐纳德·特朗普批评了9月的加息，并表示美国的利率应为1%或更低。近几周，数名美联储官员曾表示可能暂停调整，但大多数美联储经济学家预测年底前还会再加息一次。

纽约大学斯特恩商学院经济学教授尼古拉斯·埃科诺米德斯认为，临近选举使美联储采取激进行动的可能性降低。他表示，加息无法单独消除由商品供应中断造成的通胀，并且在这种情况下可能会拖慢经济。

该报指出，今年的价格上涨在很大程度上与中东针对伊朗的战争以及霍尔木兹海峡关闭有关。本周初，油价一度超过每桶117美元，创下六个多月来的最高水平。

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