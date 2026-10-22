在日本，投资者连续第五周抛售外国债券，创下四年来最长的抛售纪录。日本国债收益率上升促使市场参与者重新考虑资产配置，转向国内市场，Channel NewsAsia报道。

抛售外国证券

根据日本财务省数据，截至10月17日，日本投资者净卖出1616亿日元的外国长期债券，约合10.2亿美元。这是当前连续五周抛售期间最小的单周抛售规模。他们还卖出了1569亿日元的外国短期票据。

五周内，外国长期债券的净卖出额达到约3.43万亿日元。自年初以来，该数额为5.18万亿日元，是自2022年以来同期的最高水平。

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投资优先事项的变化

基准10年期日本国债收益率自年初以来已上升超过80个基点。与此同时，近期对避险资产的需求使其远离10月创下的30年高点。

在美国国债收益率下降后，外国证券的抛售速度放缓。10年期美国国债收益率较24.5年来的高点5.3645%回落约27个基点。

日本银行是今年外国债券的主要卖家。相比之下，寿险公司表示，计划在本财年下半年维持或增加对国内债券的购买。同时，日本投资者净买入1283亿日元的外国股票，而非居民连续第三周买入日本长期债券，金额为1.45万亿日元。

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