10月20日星期二，美国主要股指上涨，医疗保健板块创下纪录，同时油价下跌。截至美国东部时间10时31分，道琼斯指数上涨1.22%，至52,599.29点；标普500指数上涨0.70%，至7,744.72点；纳斯达克综合指数上涨0.59%，至26,585.47点。

据Channel NewsAsia报道，在标普500指数和纳斯达克指数周一上涨后，市场继续复苏。上周，科技股大幅下跌，尤其是因为市场担忧CoreWeave的债务负担，以及建设人工智能基础设施的融资成本。

板块表现

标普500指数成分股中多数公司上涨。医疗保健板块上涨1.8%，金融板块上涨1%。能源公司领跌，而布伦特原油价格下跌1.3%，此前在当天早些时候触及近五个月高点。

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Meta Platforms股价下跌约2%，拖累通信服务板块。与人工智能相关的公司股票持平或上涨：CoreWeave上涨1.6%，费城半导体指数上涨0.4%。

企业财报

Equifax股价上涨9.6%，此前该公司公布的第三季度利润高于分析师预期。3M股价上涨5.3%：该公司宣布扩大与亚马逊在数据中心领域的合作，向亚马逊一家子公司发出认股权证，允许其购买价值超过5.21亿美元的3M股票，并上调了全年利润预期。

另一方面，通用汽车股价下跌5.3%，此前其全年利润预测低于分析师预期；Steel Dynamics则下跌1%，原因是其第三季度利润未达到预期。投资者还在等待SpaceX和Netflix在收盘后公布季度业绩，以及计划于周三发布的Meta Platforms和特斯拉财报。

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