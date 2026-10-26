10月26日，印度尼西亚宣布推出新措施，以应对股票市场可能存在的操纵行为。据Channel NewsAsia报道，印尼证券交易所计划让独立人士加入一个委员会，该委员会负责编制所有权高度集中的股票名单。

委员会独立成员

除资本市场监管机构代表外，该委员会还将包括印尼学者以及作为外国投资者代表的F. Chapman Taylor。泰勒此前曾任投资公司Capital Group的合伙人，目前为印尼主权基金Danantara提供咨询。

金融监管机构资本市场监管负责人Hasan Fawzi呼吁交易所加强交易监控机制和方法。具体包括识别异常交易、协同交易，并对此类情况作出及时回应。

调查和冻结账户

据印尼证券交易所负责人Jeffrey Hendrik表示，从11月起，交易所在发现可能存在旨在操纵股价的协同交易时将启动调查。交易所还将能够冻结引发怀疑的投资者账户。

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此前，交易所在股价大幅波动时主要是警告投资者注意异常市场活动，要求公司作出解释，随后可能暂时暂停其证券交易。

交易所上周还表示，自11月2日起，将把所有权高度集中的公司股票从雅加达主要指数中剔除。目前的名单包括80家公司。

对MSCI警告的回应

10月早些时候，MSCI表示，由于其认为印尼针对协同交易的措施不足且交易缺乏透明度，可能将印尼市场调整为standalone类别。MSCI目前将印尼列为新兴市场。该警告引发了该国历史上最大规模的两日股票抛售，发生在10月16日和19日；此后，主要指数跌至2020年以来的最低水平，随后回升。

印尼还将一项规则的有效期延长至2027年6月，该规则允许公司在未经股东大会批准的情况下回购自身股票。同时，此类交易必须符合最低自由流通股比例的要求。

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