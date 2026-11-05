菲律宾通胀率达到7.8%——Channel NewsAsia

菲律宾10月的年通胀率达到7.8%，创下44个月以来的最高水平。中东冲突背景下的高燃油价格是主要因素之一，Channel NewsAsia报道。

这一新数据高于分析师预测的7.6%。该国上一次录得更高通胀率是在2023年2月，当时为8.6%。

运输成本上涨

菲律宾首席统计师丹尼斯·马帕表示，10月通胀加速的关键原因是运输成本较9月上涨20%。

菲律宾依赖石油进口，因此全球能源价格上涨对国内成本产生重大影响。另一个因素是菲律宾比索跌至历史低位，这增加了运输、发电和食品配送成本。

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央行的反应

自年初以来，菲律宾的通胀率为5.6%，高于政府设定的2%至4%的目标区间。马帕还指出，厄尔尼诺干旱期以及能源商品价格进一步上涨，给食品供应带来风险。

在数据公布前两周，该国央行将关键利率上调50个基点，至5.50%。监管机构解释称，这一决定是因为更广泛的价格压力以及通胀进一步上升的风险，需要收紧货币政策。

上周，比索跌至1美元兑64比索。总统费迪南德·马科斯呼吁民众不要恐慌，并将汇率问题与油价上涨联系起来。他表示，该国拥有充足的外汇储备和保护比索的工具。

菲律宾经济在4月至6月增长2.3%，为2009年第四季度以来的最低水平，不计入疫情年份。

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