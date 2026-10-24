尼日利亚中央银行已原则性批准JP Morgan在该国设立JP Morgan Merchant Bank Nigeria Limited商人银行。

计划提供的服务

该机构计划提供批发银行服务、开展资本市场业务并提供咨询服务。据Premium Times Nigeria报道，原则性批准是许可程序的第一阶段，并不意味着已获得最终银行牌照。

在开始运营前，JP Morgan仍须完成监管程序，包括在尼日利亚公司事务委员会注册并取得运营许可。该银行已在尼日利亚设有代表处多年。

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管理层与许可

尼日利亚央行还批准阿德达波·奥拉贡朱出任未来银行董事总经理。拉泰拉·凯文·乔治、恩泽拉·奇内杜姆·伊尊万内和赛义德·加布里埃尔·穆尔塔扎获批准担任非执行董事。

尼日利亚中央银行行长奥拉耶米·卡多索表示，监管机构旨在建设一个稳定、有竞争力且与国际相连的金融体系，以支持投资和经济增长。

此前，彭博社援引知情人士报道称，JP Morgan已向央行缴纳500亿奈拉，约合3800万美元。该通讯社称，如果获得所有必要批准，该银行预计将在今年年底前或2027年初获得牌照。

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