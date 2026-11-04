塞浦路斯将争取把机动车燃油消费税的下调措施延长至2027年3月。财政部长马基斯·凯拉夫诺斯在内阁会议后表示，《Cyprus Mail》报道。

现行的消费税下调措施将于11月底到期。凯拉夫诺斯表示，延长该措施的问题将提交内阁审议。政府还每天监测物价和生活成本，评估哪些公民群体可能需要额外援助。

增值税收入

凯拉夫诺斯驳斥了有关所谓“通胀性增值税”的说法。他认为，增值税收入的增长主要与消费增加有关，而不是通胀导致税收负担加重。

部长表示，政府已下调多种生活必需品、电力和其他能源产品的增值税。他将较高的消费水平与民众拥有可自由支配收入联系起来，其中包括国家社会政策带来的影响。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

储备和能源危机

财政部长在宣布预算盈余后还为政府的财政政策进行了辩护。他表示，积累的储备和公共债务的减少有助于塞浦路斯应对经济和地缘政治不确定性，并维持投资级信用评级。

凯拉夫诺斯举例说明储备的使用时称，为应对口蹄疫暴发和利马索尔地区森林火灾，已支出数百万欧元。他表示，这些支出并未列入最初预算。

凯拉夫诺斯承认，欧洲和全球的能源危机仍在推高家庭和企业的成本，并助长通胀。他还表示，塞浦路斯正在等待欧盟委员会就进一步下调取暖燃料特别消费税的请求作出答复。

部长另外表示，国家预算的23%用于社会政策。他否认削减公共投资，并将部分基础设施项目实施延误归因于现任政府继承的问题。

关注我们在