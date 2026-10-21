塞浦路斯在2026年第二季度录得欧盟成员国中政府债务占国内生产总值比率最大的季度降幅。该指标从第一季度的51.5%降至48.5%，Cyprus Mail援引欧盟统计局数据报道。

塞浦路斯债务动态

与2025年第二季度相比，塞浦路斯政府债务占GDP的比率下降了9.5个百分点，2025年同期为58.1%。截至6月底，该国一般政府部门的总债务为192亿欧元。截至3月底，该数额为200.3亿欧元，而一年前为217亿欧元。

按债务指标年度降幅计算，塞浦路斯在欧盟中仅次于希腊，位居第二。希腊的债务占GDP比率在一年内下降了11.2个百分点。斯洛文尼亚和葡萄牙紧随其后，该指标分别下降4.5个和3.4个百分点。

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塞浦路斯第二季度经季节性调整后的预算盈余为GDP的3.3%，比第一季度低0.5个百分点。2025年全年，该国政府债务估计为200.5亿欧元，即GDP的52.3%，预算盈余达到GDP的3.6%。

欧盟债务指标上升

与此同时，欧盟第二季度平均政府债务水平升至GDP的82.9%，高于上一季度的82.5%。欧元区该指标从GDP的88.4%升至88.8%。按年度计算，欧盟债务占GDP比率从81.4%上升，欧元区则从87.3%上升。

截至6月底，希腊的政府债务水平最高，为GDP的140.8%。其后是意大利，为139.9%；法国，为119.1%；比利时，为110.2%；西班牙，为101.4%。最低指标出现在爱沙尼亚，为GDP的26.1%；丹麦，为27.1%；卢森堡，为28.2%；保加利亚，为28.7%。

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