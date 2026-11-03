中国监管机构宣布了稳定股市的新措施，其中包括与金融机构开展互换操作，可能注入超过1000亿元人民币的资金，约合150亿美元。中国人民银行表示，该机制下的拍卖将于周二举行。

流动性支持

据Channel NewsAsia报道，这将是两年前设立的流动性工具第三次被使用。该工具允许券商、保险公司和基金获得用于购买股票的流动性。根据央行数据，已有31家券商和基金公司提交了超过1000亿元人民币的互换申请。

中国人民银行此前曾于2024年10月和2025年1月开展此类操作。当时，累计有1050亿元人民币被投放到市场。

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股票回购机制调整

央行还表示，用于为股票回购和购入提供融资的再贷款机制将从临时安排转为常设安排。扩展计划的利率从1.25%下调至1%。

中国证券市场监管委员会呼吁纳入关键指数的大型公司和领先科技企业更积极地回购自身股票并维持市值。监管机构还计划鼓励新设立的交易所交易基金更快构建股票投资组合，并鼓励基金经理在市场下跌期间买入证券。

这些措施是在CSI 300指数10月下跌8.5%后宣布的，这是该指数自2016年初以来表现最差的一个月。周一，上证综合指数上涨1.1%，录得自8月27日以来最大的单日涨幅。

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