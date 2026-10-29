CNBC：中国科技股因对人工智能盈利的疑虑而下跌

中国股市中科技公司股票的抛售加剧：投资者越来越怀疑，企业在人工智能上的巨额支出能否转化为稳定利润。CNBC报道。

中国市场研究集团负责人本杰明·卡文德表示，科技行业仍是中国经济的一大亮点，但市场预期和企业估值已领先于其基本面。他认为，出现调整是可能的。

投资者期待人工智能带来成果

摩根大通资产管理亚太区首席市场策略师泰·惠表示，投资者希望看到中国科技巨头如何将人工智能投资转化为利润。他还指出，数家人工智能公司首次公开募股起初引发了大量需求，但投资者热情随后消退。

该行业还受到中国房地产市场长期低迷和消费疲软的影响。这给大型互联网平台的广告业务和电子商务带来压力。瑞士联合私人银行高级股票顾问魏-塞恩·林警告称，人工智能支出的增长可能进一步压低公司近期财务业绩，而此类投资的变现前景仍不明朗。

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CATL的增长未带来同等幅度的利润增长

压力在电池制造商中也很明显。CATL第三季度营收增长约59%，而净利润仅增长约15%。竞争、产品结构变化以及税收和补偿方面的变化都在影响公司的盈利能力。卡文德称，增长速度与盈利能力之间的差距是CATL的关键问题。

与此同时，并非所有中国科技公司面临的风险都相同。KraneShares首席投资官布伦丹·阿赫恩指出，上海证券交易所科创板的公司受益于中国和美国科技巨头在半导体领域的支出。相比之下，在香港交易的股票更依赖国内消费，因为面向消费者的互联网平台占比较大。

Rayliant Global Advisors董事长兼首席投资官杰森·徐表示，中国股票下跌的最大因素是美国市场的抛售。卡文德认为，要实现持续复苏，中国行业需要利润稳定、人工智能投资回报更加明确，以及更强劲的国内需求。

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