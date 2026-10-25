中国股市较5月的峰值已损失3.5万亿美元市值。上周，股票抛售加剧：主要的中国内地CSI 300指数进入熊市，而香港科技指数接近抹去两年前北京推出大规模经济增长支持方案后取得的全部涨幅。

据《日本时报》报道，投资者担忧消费持续下滑以及企业之间激烈的价格竞争。这正在挤压多个行业的企业利润，从银行和电动汽车制造商到人工智能模型开发商均受到影响。

利润预测下调

自3月底以来，纳入MSCI中国指数的公司2026年一致利润预测已下调逾4%。对于以参与电子商务价格竞争的中国互联网公司为主的恒生科技指数，利润预期已下降逾13%。

已经公布业绩的MSCI中国指数成分股平均较一致预期低9%。根据消息来源的计算，这可能成为两年来第二差的季度预期偏差。具体而言，电池制造商宁德时代（CATL）未达到利润预期；中国移动报告称，1月至9月净利润同比下降8%；赣锋锂业集团也因价格下跌未达到预测。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

北京的谨慎政策

利润压力迫使部分公司在股票市场寻求融资。尤其是阿里巴巴集团控股有限公司进行了100亿美元的额外股票出售，稀释了现有股东所持股份的价值。

与此同时，中国内地股市的交易量维持在去年7月以来的低位附近，保证金交易规模降至一年来最低水平。当局已动用被称为“国家队”的国有基金，以遏制股价下跌。

第三季度，中国国内生产总值同比增长4.5%。该报指出，前九个月的增长速度符合政府目标，这让当局有更多理由在不实施大规模刺激措施的情况下，维持对经济的渐进式支持。

关注我们在