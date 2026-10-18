尼日利亚财政部表示，2026年上半年联邦政府债务利息支付与其收入之比为124%的指标具有误导性。正如Premium Times Nigeria报道，该部门认为，这一计算比较了不可比的债务义务和收入数据。

支付额中计入了什么

该部解释称，利息支付金额中包括联邦政府代表其他政府层级偿还的债务，尤其是各州的外部贷款。该部门认为，仅将这笔金额与联邦收入相比会夸大这一比率，因为债务和收入应涵盖同一政府管理层级。

该部还表示，公布的收入数据不包括尚未上缴国库的政府机构和企业的自主收入。该部门补充说，由于既定的付款期限，部分预算收入传统上在下半年入账。

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收入和利息支出的变化

据该部数据，尼日利亚联邦收入增长72%，从2025年上半年的3.6万亿奈拉增至2026年同期的6.2万亿奈拉。与此同时，利息支付增长38%，从5.6万亿奈拉增至7.7万亿奈拉。

该部门表示，利息支付与收入之比同比下降32个百分点，从2025年上半年的156%降至2026年上半年的124%。根据这些计算，利息支出与收入之间的差额从2万亿奈拉缩小至1.5万亿奈拉。

该部坚持认为，公共债务的可持续性应根据全年结果而非六个月的数据来评估。该部援引世界银行10月发布的《尼日利亚发展更新报告》指出，根据预测，尼日利亚2026年的债务偿还额，包括利息和本金偿还，将占收入的46%。

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