在菲律宾，金融科技公司Mynt、移动钱包GCash的运营商，其股票在2026年10月20日上市首日上涨0.5%。该公司在菲律宾历史上规模最大的首次公开募股中筹集了609亿菲律宾比索，约合9.6699亿美元，Channel NewsAsia报道。

股票上市首日表现

Mynt股票开盘价为每股6.63比索，而发行价为6.60比索。与此同时，菲律宾证券交易所指数下跌0.2%。

Mynt以每股6.60比索的价格出售了80.3亿股股票。行使超额配售选择权后，交易规模从530亿比索增至609亿比索。此次IPO包括新发行股票和现有股东持有的股票：出售新股所得资金将归公司所有，而二次出售所得将归现有证券持有人所有。

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投资者与GCash业绩

根据LSEG数据，Mynt的上市规模超过了食品生产商Monde Nissin于2021年进行的522亿比索IPO。超过20家基石投资者承诺投资约5亿美元，占基础交易规模的近60%。其中包括BlackRock、Citadel、Fidelity International和国际金融公司。

获得Globe Telecom、Ant Group和Ayala Corp支持的Mynt计划将出售新股所得资金用于发展数字金融服务、产品开发和一般公司用途。GCash平台提供支付、汇款、贷款、储蓄、投资和保险产品。

根据该公司招股说明书，在截至6月30日的季度中，GCash拥有4150万月活跃用户，接近菲律宾成年人口的56%。2026年上半年，该服务用户完成了价值9.84万亿比索的支付交易。截至6月30日的前六个月，Mynt净利润为108.2亿比索，同比增长7.3%；营收增长10.4%，至432.7亿比索。

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