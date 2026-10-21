尼日利亚政府向已清算的Nigeria Airways Limited另外600名前员工支付了42.5亿奈拉的拖欠养老金和离职补偿金。收到款项的人数总计达到3300人，Premium Times报道。

第十和第十一批

最新一笔付款涵盖第十和第十一批受益人。尼日利亚财政部表示，资金转账是清偿对该国国家航空公司前员工长期财务义务的一部分。

前九批付款覆盖2700人。此前曾报道称，向这些员工支付的款项为180亿奈拉。根据Premium Times的计算，加上新一笔款项，所宣布的付款总额为222.5亿奈拉。

与此同时，该部在新声明中未说明所有批次实际支付资金的总额，也未披露对前员工及其家属的剩余欠款。

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航空公司清算后的债务

2025年1月，尼日利亚国民议会航空联合委员会表示，政府欠Nigeria Airways前员工360亿奈拉。当时，立法者指出，部分员工在未等到应得款项前去世，另一些人则面临经济困难。

Nigeria Airways成立于1958年。该公司于2003年停止运营，并于2004年被清算。公司关闭后，养老金和离职补偿金方面的义务仍未得到解决。

核查家属申请

财政部还在继续审查和确认已故航空公司前员工近亲属提交的申请。该部门必须在转账前确定其获得付款的资格，并将申请与已批准的数据进行核对。

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