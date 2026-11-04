欧盟税改或可为企业减少66亿欧元成本——Cyprus Mail

欧盟提出了一项直接税规则改革方案，每年或可将企业满足税务要求的成本及相关财务支出减少约66亿欧元。欧洲议会研究服务处的一份简报作出了这一估算，Cyprus Mail报道。

欧盟委员会于2026年6月提出了这一揽子税收改革方案。该方案旨在简化跨境支付、企业重组、利息扣除、打击避税、解决税务争议以及研发投资的规则。

跨境业务的变化

该提案规定对六项现行欧盟指令进行修订，其中包括有关母公司和子公司、利息和特许权使用费、合并、打击避税以及税务争议解决机制的指令。

相关倡议包括扩大对不同成员国公司之间支付股息、利息和特许权使用费时预扣税的豁免。为此，提案建议取消有关最低持股比例及其持有期限的个别要求。

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该方案还计划引入防范向第三国支付的利息和特许权使用费被双重不征税的保障机制。如果收款方位于相关收入不征税或适用零企业税率的司法管辖区，付款来源国在特定条件下必须预扣税款，或不允许进行相应的税收扣除。

利息与研究投资

该方案还建议强制将利息支出的扣除限制在EBITDA的30%以内，即息税、折旧和摊销前利润。同时，净借款成本扣除将适用300万欧元的强制门槛。

对于研发投资，提案建议对直接用于此类工作的某些有形资产成本实行共同税收扣除，其中包括设备和场所。企业可在支出发生当年或其后四个纳税期中的一个期间扣除全部支出成本。这些资产必须至少连续三年专门用于研发。

根据欧盟委员会的估算，预计年度节省额中约20亿欧元将来自经常性行政成本。大多数条款计划自2029年1月1日起适用，300万欧元门槛自2032年起适用，而有关支付时税收豁免的关键变化将自2037年起适用。欧洲议会将就该倡议发表意见，而欧盟理事会将一致作出决定。

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