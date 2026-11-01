澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）表示，该国养老基金未能妥善处理成员投诉，并警告将对未履行法定义务的机构采取可能的法律行动。据ABC News报道。

ASIC审查了45家养老基金受托管理机构，这些机构为超过1280万名成员管理着1.6万亿美元的储蓄。监管机构发现，基金成员向澳大利亚金融投诉管理局（AFCA）提出投诉，而非直接向其基金投诉时，更有可能获得投诉解决。

发现系统性问题

ASIC专员西蒙娜·康斯坦特指出，养老基金受托管理机构共管理着澳大利亚人3.4万亿美元的退休储蓄。她表示，未被发现或未获解决的问题可能演变为大规模故障，损害成员利益，并削弱对退休储蓄体系的信任。

近四分之一接受审查的受托管理机构没有定期分析投诉数据以发现系统性问题。在两年期间，45家受托管理机构中有24家发现少于五个此类问题，14家则一个也没有发现。康斯坦特称，系统性问题发现率偏低是一个警示信号，而非工作表现更好的迹象。

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投诉数量增长

根据AFCA的数据，在2025—26财年，针对养老基金的投诉数量增长42%，达到8755宗。有关基金拒绝支付款项的投诉数量增加了80%。

ASIC表示，从2023年7月1日至2026年6月30日，AFCA收到超过19,400宗涉及行业审查所涵盖45只基金的投诉。对两年数据的比较显示，AFCA在投诉中发现系统性问题的频率，几乎是基金受托管理机构在其收到的投诉中发现此类问题频率的两倍。

问题示例

监管机构还发现，一些受托管理机构将超过60%的已记录投诉原因归因于成员自身的行为。在一个案例中，有关税务系统问题的投诉持续多年，受托管理机构才核查该问题是否可能影响其他成员。初步估计显示，该问题可能涉及约1200人。

在另一个案例中，超过25万名成员在不同时期无法在线获取文件。金融服务委员会首席执行官布莱克·布里格斯表示，基金近年来一直在加强投诉处理机制以及对系统性问题的发现。

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