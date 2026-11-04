美国主要股指周三开盘上涨，此前民主党在中期选举中赢得了众议院和参议院的控制权。据半岛电视台报道。

主要指数上涨

在交易时段开始时，纳斯达克指数上涨1%，道琼斯工业平均指数上涨1.8%，标普500指数上涨1.1%。美国交易所于美国东部时间9:30开始交易。

美国总统唐纳德·特朗普在社交媒体上发文称将接受选举结果，也影响了投资者情绪。这缓解了政治不确定性以及市场面临的压力。

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公司和石油市场的反应

依赖进口的沃尔玛股价上涨1.3%，塔吉特上涨3.3%，市场背景是关税政策可能发生变化。与此同时，UnitedHealthcare下跌2.9%，CVS Health下跌12%，而Cigna上涨1.6%。

与人工智能发展相关的公司走势不一：甲骨文和英伟达开盘下跌，而Alphabet上涨3.5%。Yorkville Ives管理合伙人丹·艾夫斯表示，民主党控制参议院将在未来两年为人工智能和科技立法造成重大障碍。

油价也出现下跌：布伦特原油期货下跌3.09%，至每桶100.40美元；西得克萨斯中质原油下跌3.13%，至93.08美元。

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