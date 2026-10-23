美国消费者信心降至历史第二低位——半岛电视台

美国消费者信心指数10月降至48.0点，低于9月的48.1点。这是有记录以来第二低的结果，仅高于5月的44.8点。密歇根大学消费者调查研究项目在美国中期选举前发布了这些数据，半岛电视台报道。

价格对情绪的影响

该指数评估美国人对当前财务状况和未来12个月预期的看法、进行大额家庭采购的意愿，以及对美国经济未来一年和五年的预测。

该项目主任乔安妮·许指出，消费者的评估主要受到购买力的影响。她表示，情绪指标比一年前低10%，比2月的水平低15%——即与伊朗冲突开始之前的水平。

该大学将指数下降与美国和伊朗之间持续紧张局势背景下食品和燃料成本上涨联系起来。根据最新的消费者价格指数报告，年度通胀率为3.7%。

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独立派受访者的评估

自认为政治立场独立的受访者的回答导致总体指标下降。他们的指数为42.4点，略高于5月创下的40.6点历史低点。

自1月以来，将通胀列为其财务状况恶化因素的独立派受访者数量增加了27%。在共和党人中，该指标增加了52%；在民主党人中，增加了15%。

美国人对未来五年通胀的预期从9月的3.4%和3月的3.2%升至3.5%。10月23日，汽油平均价格为每加仑4.29美元，即每升1.13美元，低于一个月前的4.47美元。

美国联邦储备系统将于周三在选举前作出最后一次货币政策决定。根据CME FedWatch的数据，维持利率在3.75%至4.00%区间的概率估计为89.5%。

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