日本寿险公司在本财年下半年可能维持或增加对国内债券的购买。这可能为未来的日本国债拍卖提供支持，据《日本时报》报道。

保险公司的计划

Japan Post Insurance计划增加购买以日元计价的债券。Daido Life Insurance上调了其国内债务证券投资组合的计划增幅，主要涉及公司债券。

Meiji Yasuda Life Insurance计划总体维持对政府债券的投资规模，同时以收益率较高的证券替换收益率较低的证券。Japan Post Insurance的一名代表表示，公司将继续购买日本国债，以替换即将到期的证券；在利率上升后，公司正将所有期限视为潜在投资目标。

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对日本政府债务的需求

根据日本证券交易商协会的数据，寿险公司在过去四个月一直是超长期日本国债的净买家。法国兴业银行策略师Stephen Spratt认为，随着国内需求开始复苏、超长期证券拍卖规模缩减，保险公司可能在本财年下半年增加对JGB的需求。

超长期日本国债收益率近期接近数十年来的最高水平。在经历了多年的超低利率后，这提高了国内债务对日本机构的吸引力；此前，超低利率促使投资者投资于海外及风险更高的资产。

需求复苏的迹象出现在周二举行的20年期JGB拍卖中：投标额与发行规模之比创下历史新高。根据日本人寿保险协会的数据，截至7月底，日本寿险公司的投资资产总额约为386万亿日元，即2.4万亿美元。

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