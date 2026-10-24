世界银行建议巴基斯坦转向可持续增长——《黎明报》

世界银行呼吁巴基斯坦从宏观经济稳定转向可持续经济增长，重点是吸引投资并加强私营部门的作用。据《黎明报》报道，这是在该行代表与巴基斯坦财政部长穆罕默德·奥朗则布在伊斯兰堡会晤后得出的消息。

改革与投资

参加会谈的有世界银行中东、北非、阿富汗和巴基斯坦地区繁荣事务主任桑迪普·马哈詹、世界银行巴基斯坦国家主任博洛尔玛·阿姆加巴扎尔，以及国际金融公司部门主任西蒙·安德鲁斯。

各方讨论了巴基斯坦经济改革计划、向可持续增长的转型，以及促进投资和私营部门活动的优先事项。马哈詹祝贺该国恢复宏观经济稳定，并积极评价政府在近期与地区冲突有关的危机期间采取的行动。

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世界银行代表表示，稳定措施形成的储备以及及时的政策决定帮助巴基斯坦应对了外部压力。他们强调，要保持这些成果，需要进一步改革并有效落实改革。

政府计划

穆罕默德·奥朗则布表示，政府力图使宏观经济稳定具有持久性，并将其转化为以投资和出口为导向的可持续增长。他说，巴基斯坦已恢复进入国际资本市场的渠道，其中包括近期发行了30亿美元、期限为5年和10年的欧元债券。

部长还称，进一步提高该国信用评级、增强投资者信心和改善主权信用状况十分重要。与会者还单独讨论了私有化、明确的监管规则、可靠的私有化后结算机制，以及在发展伙伴参与下为基础设施项目融资的问题。

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