塞浦路斯中央银行对该国所有获授权信贷机构实施了1%的系统性风险资本缓冲要求。该要求将于2026年12月31日生效，并将适用于银行的所有风险暴露，而非仅针对个别机构或贷款类型，Cyprus Mail报道。

防范结构性风险

该决定是根据经修订的2015年机构宏观审慎监管法作出的。中央银行表示，其发现塞浦路斯银行体系存在结构性脆弱性，可能促成系统性风险积累，并威胁金融稳定。

监管机构预计，新缓冲将增强银行吸收损失的能力，并在事态出现不利发展时继续支持实体经济。中央银行认为，现有宏观审慎工具未能充分覆盖已发现的结构性系统性风险。

房地产和网络威胁

监管机构将塞浦路斯这个小型开放经济体对国际经济和金融进程的依赖列为关键风险因素之一。中央银行评估认为，外部冲击可能迅速传导至国内市场。

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风险还与银行业相对于经济体规模较大，以及信贷机构商业模式相似有关。在不利情况下，这可能意味着多家银行会同时受到影响。

以房地产作担保的贷款高度集中仍是一项单独的结构性脆弱性。中央银行还关注网络风险：事件可能导致同时发生的运营中断、财务损失，并削弱对金融体系的信心。监管机构评估认为，人工智能的发展和更复杂的网络攻击可能加剧这一威胁。

缓冲率是在评估定量和定性指标、进行统计分析、征询专家意见以及对银行业开展压力测试后确定的。法律规定，至少每两年审查一次该比率。

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