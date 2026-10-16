在中国，中国人民银行表示，计划继续向外国投资者开放该国金融市场。中国央行行长潘功胜指出，人民币资产可以满足全球投资者日益增长的多元化配置需求。Channel NewsAsia报道。

央行行长的声明

潘功胜于10月15日在国际货币基金组织和世界银行年度会议期间发表讲话。他表示，中国稳定的经济增长以及高科技产业的快速发展，为以人民币计价的资产提供了可靠支撑。

中国人民银行行长还提请关注不断上升的地缘政治风险、全球经济的深刻变化以及人工智能的快速发展。

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人民币相关计划

中国央行计划扩大风险管理工具，以促进投资和融资。该监管机构还计划推动人民币债券作为可接受抵押品获得更广泛的国际认可和使用。

此外，中国人民银行计划加强跨境金融基础设施的互联互通，并支持离岸人民币市场的发展。中国已加大力度开放资本市场并推进本国货币国际化。

全球市场形势

由于投资者担忧，在借贷成本上升的情况下，大量投资人工智能的企业能否实现足够的利润增长，全球金融市场变得更加动荡。

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