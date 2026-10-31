哥斯达黎加中央银行将该国2026年经济增长预测从3.4%下调至3.2%。2027年预测也从3.5%下调至3.3%，而对2028年的首次估计为3.6%。据The Rio Times报道，该消息援引了哥斯达黎加中央银行于2026年10月30日发布的一份报告。

出口正在放缓

央行预计，哥斯达黎加2026年出口将增长1.4%，此前2025年增长了8.6%。监管机构解释称，调整2027年预测主要是由于净外部需求的贡献减少，因为出口预计将增长得更慢。

预计以跨国公司为主运营的自由贸易区的产出将在2026年增长3%，而2025年的前一指标为12.7%。2027年，其增速可能加快至4.6%，2028年则可能达到5.3%。

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自由贸易区就业人数减少

按三个月移动平均值计算，截至2026年8月的一年中，自由贸易区员工人数减少了1,691人，从197,101人降至195,410人。行政和辅助服务、专业和技术服务以及信息和通信领域的降幅最大。与此同时，制造业就业人数增加了4,761人。

央行行长罗赫尔·马德里加尔将就业下降与全球企业正在进行的调整联系起来。根据该行数据，自由贸易区员工的实际工资平均增长了2.8%。

9月年度通胀率为0.3%。央行预测，通胀将逐步接近3%的目标水平，到2027年下半年约为2.7%。

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