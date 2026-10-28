10月28日，泰国银行连续第四次将关键利率维持在1.00%。货币政策委员会一致决定维持隔夜回购利率不变。

据Channel NewsAsia报道，接受路透社调查的26名经济学家均预期会作出这一决定。其中大多数人还预测，监管机构将把利率维持在这一水平直至2027年底。

经济评估

泰国央行表示，当前利率水平适合支持经济复苏。监管机构指出，通胀因供给侧因素暂时加速，因此委员会将监测其前景、相关风险以及低利率对长期宏观金融稳定的影响。

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泰国银行上调了经济增长预测：预计2026年GDP将增长2.4%，2027年将增长2.1%。6月的预测分别为2.3%和1.8%。与此同时，监管机构认为，整体增长速度仍低于潜在水平。

通胀与此前的降息

9月份年度总体通胀率加速至2.82%，仍处于央行1%至3%的目标区间内。2026年通胀预测从2.2%下调至2.1%，2027年预测从1.4%下调至1.3%。

从2024年10月到2026年2月，监管机构共六次降息，累计下调150个基点，在国内需求疲软和家庭债务高企的背景下支持经济。下一次利率会议定于12月23日举行。

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