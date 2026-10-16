土耳其计划在2027年初前完成立法修订，以加强打击资本市场犯罪。土耳其财政和金融部长穆罕默德·希姆谢克在社交网络NSosyal上表示，据阿纳多卢通讯社报道。

交易透明度

希姆谢克表示，计划中的措施还将涉及基金的协调操作。这些措施旨在提高市场透明度并增强投资者信心。

有关机构已在考虑国际指数提供商评估的基础上实施重大监管改革。部长指出，土耳其资本市场委员会推出的监管措施改善了信息共享，并使有关股票最终所有者的数据更加透明。

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对基金的要求

8月底发布的基金指南规定对对冲基金投资组合进行每周披露。该指南还规定，当在土耳其电子基金交易平台TEFAS交易的基金达到规定的持股门槛时，须进行通知。

这些措施还为基金设定了集中度限制，并要求在有担保的有组织市场上进行借款交易。希姆谢克表示，当局将监测新措施的结果，并将在与利益相关方协商后，必要时毫不拖延地采取额外措施。

他称，完成问题基金的清算以及保护投资者权利是优先事项。他表示，将坚决对破坏市场公平和竞争性运行者实施制裁。

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