尼日利亚高原州乔斯市的Jaiz Bank客户在该行总行外举行抗议，原因是有人声称发生了总额超过1亿尼日利亚奈拉的未经授权交易。他们呼吁尼日利亚中央银行、联邦政府和尼日利亚律师协会介入并协助追回资金，据Premium Times Nigeria报道。

抗议者代表哈希姆·法鲁克表示，这一争议自2022年以来一直持续。根据他的说法，高原州警方调查了相关投诉，并据称认定银行员工哈比巴·阿卜杜勒拉赫曼涉案。法鲁克还称，警方在调查后建议银行向客户赔偿资金，但此事并未发生。

银行立场

Jaiz Bank法律顾问穆尼尔·巴劳否认该机构应承担责任。他表示，有争议的资金并未转入客户在该行的账户，而是转入了阿卜杜勒拉赫曼及其丈夫在Jaiz Bank开设的个人账户。按他的说法，这对夫妇根据私人投资安排募集客户资金，并按月支付收益，直到付款停止。

巴劳还表示，阿卜杜勒拉赫曼及其丈夫已被指控犯有欺诈和刑事共谋罪。与此同时，其中一名客户阿米娜·奥多科坚持称，她的交易直接在Jaiz Bank营业场所进行，并得到了银行文件的确认。

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文件与诉讼

该媒体掌握了一份阿布巴卡尔·伊德里斯·扎卡里亚与穆尼尔·穆尔塔拉·穆罕默德·丹萨里纳之间的合资协议。根据该文件，扎卡里亚于2025年8月向一项商业安排投资了1000万奈拉。该协议规定，每月利润支付最初为40万奈拉，在支付100万奈拉后为36万奈拉。Jaiz Bank未被列为该协议的一方。

一份银行对账单还记录了2025年5月9日从一个儿童储蓄账户向Munir Dansarina Global Ventures转账400万奈拉。该对账单未说明该交易的目的，未确认其授权，也未确定其与1000万奈拉投资协议之间的关联。

罗斯·达尤·扬、乌马尔·拉瓦尔·哈希姆和艾莎·萨尼·穆罕默德以本人及三名儿童的名义，以及阿布巴卡尔·伊德里斯·扎卡里亚，分别向乔斯高原州高等法院对Jaiz Bank提起诉讼。法院文件确认了诉讼已被提交，但未认定银行承担责任，也未包含案件审理结果的信息。

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