在俄罗斯联邦阿尔泰边疆区，由于强制医疗保险体系资金短缺，患者开始被拒绝进行计划性手术。 尽管计划性住院的标准时限不应超过14个工作日，但患者等待手术的时间可能长达四个月。

据“Bankfax”报道，地区立法会议代表安德烈·切尔诺拜在会议上指出了这一问题。他表示，来自鲁布采夫斯克、兹梅伊诺戈尔斯克和戈尔尼亚克的患者纷纷投诉。 医院方面解释称，拒绝接诊的原因是强制医疗保险（OMS）体系的年度资金限额已用尽。

立法会议主席亚历山大·罗曼年科证实，鲁布采夫斯克第一市立医院已暂停计划性住院。 据他称，该决定是由副主治医师在未经机构负责人同意的情况下做出的。罗曼年科表示，医疗负责人和主治医师都将因此受到处罚。

与此同时，他承认该地区在医疗资金方面存在问题，且这些问题明年仍将持续。地区强制医疗保险基金方面承诺将在各医院之间重新分配资金。

俄罗斯联邦其他地区也存在医疗资金问题。根据审计署的数据，2026年上半年，各地区的医疗支出减少了5.8%，约合7.428亿美元。 共有42个联邦主体削减了医疗拨款，其中11个主体的削减幅度达到20%及以上。

2027年，联邦医疗卫生支出也计划削减：根据国家杜马11月24日通过的预算，该领域拨款约为219亿美元，比今年减少3%。 与此同时，军费及武器采购支出预计将增长三分之一，达到创纪录的2082亿美元。

此前，国家杜马已批准将俄罗斯民众的养老金储备转入普京的军事预算。

俄罗斯政府已连续第三年变卖国家福利基金的黄金，以填补联邦预算缺口、支持国有银行，并为大规模基础设施和军事项目提供资金。 2022年至2025年间，该基金资产负债表上的黄金储备量减少了71%。

俄罗斯银行的现金提取量已达到对金融体系而言灾难性的水平。

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