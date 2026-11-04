民主党获胜后美国数据中心股盘前下跌——亚洲新闻台

在美国，民主党赢得参议院和众议院后，与数据中心相关公司的股票在盘前交易中下跌。与此同时，可再生能源行业公司的股价上涨。据亚洲新闻台报道，投资者预计，民主党控制国会将加强对人工智能发展的监管，并保留联邦对清洁能源的支持。

数据中心股票的反应

数据中心运营商Core Scientific的股价下跌2.8%，Iren下跌1.4%。Applied Digital和CoreWeave的股价也小幅下跌。

报道指出，今年数据中心的快速建设引发了公众反对。投资者也越来越担心人工智能领域的巨额支出迄今尚未带来令人信服的财务业绩。

分析师预计，立法倡议无法显著阻止数据中心建设。与此同时，由民主党控制的国会可能就人工智能基础设施扩建举行更多听证会和调查。Quilter投资策略师基思·里斯表示，对人工智能进一步发展的限制可能会减缓美国经济增长。

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清洁能源股票上涨

太阳能设备制造商First Solar的股价飙升9.4%，家庭太阳能系统安装公司Sunrun上涨10%，逆变器制造商Enphase Energy上涨7.6%。清洁能源项目开发商NextEra Energy的股价上涨2.2%。

欧洲企业Vestas和Orsted的股价分别上涨5%和7%，葡萄牙EDP Renewables的股价上涨4.4%。民主党计划审查总统唐纳德·特朗普政府废除排放规定的尝试，并可能利用《国会审查法》撤销简化燃气动力卡车和SUV销售的规定。

其他行业

SpaceX股价下跌3.2%，Tesla下跌3.6%，Trump Media & Technology Group下跌7%。国防企业股票也走低：Northrop Grumman下跌5%，RTX、Lockheed Martin和L3Harris均下跌超过3%。

与此同时，医院运营商HCA Healthcare和Universal Health Services的股价分别上涨3.7%和2.2%，保险公司Centene和Molina的股价分别上涨4.5%和6%。监狱运营商GEO Group和CoreCivic的股价分别下跌6.7%和5.2%。

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