澳大利亚政府未承诺12月联邦预算更新将包含多于新增支出的节省开支。财政部长凯蒂·加拉格尔是在通胀压力以及市场预期利率将再次上调的背景下作出这一表态的。据ABC News报道，政府计划于12月公布年中经济和财政展望。

预算决定仍在制定中

加拉格尔表示，政府正在努力寻找节省开支的措施，但不希望抢在支出审查委员会作出决定之前表态。她表示，她和财政部长吉姆·查默斯正在为此作出重大努力，但最终决定尚未作出。

这位部长还驳斥了有关寻找节省开支措施导致内阁紧张的说法。她称，部长们进行积极讨论并表达不同观点是正常的。加拉格尔补充说，政府此前的预算和年中更新总体上改善了预算指标，而近期的政策决定所带来的节省开支多于新增支出。

通胀压力

查默斯此前也拒绝保证预算更新中将实现净节省开支。这发生在截至9月的12个月年通胀率达到4.3%之后，该数据超过预期，并加剧了市场对澳大利亚储备银行将在周二会议上加息的猜测。

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加拉格尔表示，由于医疗保健和老年护理系统的需求，预算压力也在加大。她称，这些领域的支出对于支持Medicare并消除退伍军人申请处理积压是必要的。

澳大利亚储备银行首席经济学家莎拉·亨特上周表示，联邦政府和州政府的支出无疑正在加剧经济中的需求压力。不过，她指出，中央银行不应就政府的支出政策向其提供建议。

反对党领袖安格斯·泰勒表示，政府本可以采取更多措施来缓解通胀和利率压力。与此同时，部长默里·瓦特称，在上一财年，私营部门需求增长增至原来的三倍，而公共需求增长则减少了一半。

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