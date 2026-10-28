2026年1月至8月，与美国立场最一致的国家和地区净买入1743亿美元美国国债，不包括短期国库券。这比一年前减少逾60%，也是自2021年以来同期最低水平，《日本时报》报道。

亚洲的降幅最为明显。作为美国国债最大外国持有者的日本，八个月内仅购买了3.89亿美元，按年计算减少99%。韩国净卖出238亿美元证券，成为自1977年有相关统计以来这一时期最大的净卖出规模。台湾也是净卖方。

可能因素

分析人士认为，可能原因包括亚洲货币走弱、国内市场债券收益率上升、对股票需求增加以及对美国政策的担忧。日元和韩元走弱降低了购买力，各国政府也动用了外汇储备。

5月，日本财务省一名代表表示，为支撑日元而出售美国国债可能适得其反。9月，韩国银行表示，计划将由国内资产管理机构管理的部分储备扩大投资至美国债券以外的领域。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

由于国内市场收益率处于多年高位，日本投资者有更多动力将资本留在国内。与此同时，韩国投资者更偏好股票，而来自台湾的资本部分流向了股票和存款。

统计数据的局限性

该估算涵盖57个国家和地区，并计入官方和私人投资者对原始到期期限超过一年的证券进行的交易。与美国的一致程度是根据各国在联合国关键决议中与华盛顿投票一致的频率确定的。

同时，这些统计数据并未按个别国家区分政府和私人投资者的购买行为。此外，美国数据可能将证券归属为托管人或中介机构所在国，而非最终所有者所在国。因此，英国和比利时的数据可能部分反映了来自其他国家投资者的交易。

截至8月，外国人仍持有7.85万亿美元的美国国债，接近历史最高水平。不过，其在市场中的份额已降至不足三分之一，而2012年的峰值为52%。包括银行、对冲基金和共同基金在内的私人投资者持有的联邦债务份额估计约为70%——接近1990年以来的最高水平。

关注我们在