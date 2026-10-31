在澳大利亚，塔斯马尼亚州行业协会批评任命妮可·韦尔斯为TasBuild基金主席。该基金负责管理建筑业员工的长期服务福利支付。韦尔斯此前曾担任公平工作委员会副主席，并于2010年至2012年领导通信、电气和管道工人工会的州分会。ABC News Australia报道称。

住房行业协会向塔斯马尼亚州总检察长盖伊·巴内特表示担忧，巴内特以消费者事务部长身份监管TasBuild。该协会担心工会运动可能对基金产生影响。该组织呼吁政府进行立法改革：根据专业能力组建董事会，由部长按才能任命成员，使基金向议会负责，并要求财政部长批准投资策略。

对独立性的质疑

在TasBuild董事会中拥有一名代表的塔斯马尼亚工商会投票反对任命韦尔斯。其首席执行官科琳·里尔登表示，该商会已向总检察长表达了对新主席独立性的担忧。

ABC还指出，韦尔斯此前曾与TasBuild董事凯文·哈金斯有个人关系。哈金斯代表建筑、林业、采矿和能源工人工会。由于可能存在利益冲突，哈金斯未参加10月15日的会议。替代他的是Unions Tasmania代表迈克尔·安德森，后者根据章程拥有两票。

TasBuild首席执行官马克·威廉姆斯表示，韦尔斯是通过公开竞争性遴选程序选出的数名合格候选人之一，该招聘信息发布在Seek和LinkedIn上。他表示，她在公司治理、劳资关系和建筑领域拥有丰富经验。

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2.58亿澳元基金

TasBuild成立于1998年。已注册的建筑业雇主向该基金缴纳其每周工资总额的1.8%至2.5%，以提供可携带的长期服务福利。根据最新年度报告，该基金管理2.58亿澳元。

在2025—26财年，该基金的回报率为8.4%，低于一年前的11%，运营利润则下降82%，从1100万澳元降至200万澳元。威廉姆斯将较低业绩归因于项目规则调整后员工福利支出的增加。自TasBuild成立以来，首次出现向员工支付的金额超过雇主缴款的情况。

要求改变治理体系的呼声

批评者还质疑一项计划：斥资超过1000万澳元在霍巴特默里街建设一座新的五层基金办公楼。建设计划于2027年进行。根据TasBuild章程，三个工会和三个雇主团体的代表任命一名无投票权的主席。该基金表示，没有正式规定主席必须独立于工会或雇主协会，尽管年度报告将该职位描述为独立职位。

塔斯马尼亚州立法委员会独立议员梅格·韦布和露丝·福雷斯特也呼吁审查该基金的治理体系。公司治理专家、塔斯马尼亚大学高级法律讲师蕾切尔·贝尔德表示，TasBuild成立近30年后，对其进行审查早已迫在眉睫。

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