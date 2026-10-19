伦敦“商界女性午餐会”：金融行业女性领袖将齐聚2026年支付领袖峰会

2026年10月20日至21日，2026年支付行业领袖峰会（Payments Leaders' Summit 2026）将在伦敦举行——这是一场面向支付行业高管、金融领域代表及金融科技供应商的国际峰会。 与会者将就支付基础设施的未来、人工智能在金融交易中的应用、反欺诈措施以及国际结算的新机遇展开讨论。 议程中的特别活动之一是“女性商业午餐会”（Women in Business Lunch），该活动致力于探讨金融行业中的女性领导力与职业发展。

峰会将以专业人脉拓展、专家演讲、小组讨论和专题圆桌会议的形式举行。主办方着重强调由负责制定支付服务及金融机构发展战略的高管们之间进行务实的经验交流。

“Women in Business Lunch”：金融科技领域的女性领导力

峰会首日（10月20日）的活动之一将是定于13:00举行的“Women in Business Lunch”。本次会议将由SENDS首席执行官阿廖娜·舍夫佐娃担任主持人。

讨论将聚焦于在金融科技和支付行业担任管理职位的女性的经验。 讨论焦点将集中在职业领导力、在复杂环境中的韧性、对自身决策的自信，以及如何平衡职业抱负与其他生活责任。

“Women in Business Lunch”活动不仅旨在探讨职业挑战，更致力于为女性高管、女企业家及行业其他代表搭建交流平台，促进人脉拓展。 此类聚会有助于交流经验、探讨管理方法并拓展职业人脉。

讨论中将特别关注支持女性担任管理职位的问题，以及营造一种专业环境，使经验、能力和管理决策成为决定职业发展机会的关键因素。

谁将出席2026年支付领袖峰会

“2026年10月英国支付领袖峰会”的组织方公布了将出席伦敦峰会的专家名单。其中包括英国支付监管机构、银行、金融科技公司及技术平台的代表。

演讲嘉宾名单包括：

安德鲁·维格斯顿 ——英国支付系统监管局（Payment Systems Regulator）支付系统市场活动负责人。

罗兰·泽尔默 （ Roland Zelmer ）——Yapily产品与技术总监。

彼得·基南 （ Peter Keenan ）——Apexx Global创始人兼首席执行官。

露丝·斯普拉特 （ Ruth Spratt ）——Affirm英国区负责人。

马修·盖恩斯 ——桑坦德银行支付产品与服务高级经理。

克里斯·汉姆斯利 ——支付专家，前支付系统监管局代表。

克里斯蒂亚诺 ·贝塔——Gr4vy的联合创始人兼产品总监。

西奥·斯派里德斯——Primer .io的产品副总裁。

凯瑟琳·韦斯特摩尔—— UK Finance反欺诈政策与运营部代理总监。

大卫 ·帕克——Polymath Consulting的创始人兼首席执行官。

克里斯·汤普森 ——支付领域专家。

贝亚特丽斯·萨瓦 ——Edgar, Dunn & Company的支付高级经理。

里奇·西尔维 ——劳埃德银行集团（Lloyds Banking Group）企业产品部门负责人。

阿德里·洛洛奇 ——沃达丰（Vodafone）API产品反欺诈部门负责人。

卡梅伦· 佩里——Tally Money的创始人兼首席执行官。

阿廖娜·谢夫佐娃 ——金融科技公司SENDS的首席执行官。

克塞尼娅·巴库莫娃——Talaboos支付业务负责人。

来自监管机构、银行业及科技公司的代表齐聚一堂，体现了本次峰会的广泛议题——从支付基础设施和数字金融产品的开发，到风险管理和反欺诈。

人工智能、自动化与支付的未来

2026年支付领袖峰会（Payments Leaders' Summit 2026）的议程涵盖了影响金融机构、电子商务及国际支付系统运营的技术变革。

讨论的关键方向包括：

开放银行（Open Banking）；

国际汇款；

支付编排（Payment Orchestration）；

人工智能与自动化；

反欺诈；

监管要求。

其中，自主支付问题将备受关注——届时，人工智能系统将能够代表用户执行购买和支付的各个阶段。 此类技术的发展需要相应的基础设施、新的安全方法以及清晰透明的金融交易控制机制。

伦敦支付领袖峰会将如何举行

峰会议程将融合多种专业互动形式。小组讨论和主题演讲将帮助与会者洞察支付行业的主要趋势，而专题圆桌会议则将聚焦于具体问题及切实可行的解决方案。

一对一的B2B会晤将是重要组成部分，这些会晤将帮助参与者寻找潜在合作伙伴、评估技术解决方案并探讨合作机会。

这种活动形式主要面向高管，他们不仅需要关注金融科技的发展，更需判断新工具将如何影响业务效率、成本、安全以及客户服务质量。

“支付领袖峰会”的日期、地点及议程

“英国支付领袖峰会——2026年10月”将于10月20日至21日在英国伦敦的伦敦地标酒店（The Landmark London）举行。本次活动采用邀请制，需经主办方预先确认方可参加。

详细议程、演讲嘉宾信息及参会条件请访问“支付领袖峰会”官方网站。

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