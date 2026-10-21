在澳大利亚悉尼，澳大利亚储备银行副行长安德鲁·豪泽表示，通胀前景已变得“明显更糟”，比该监管机构此前预测的情况更差。这表明最早可能在11月再次加息，ABC News报道。

豪泽表示，高通胀开始在澳大利亚经济中根深蒂固。澳储行看到迹象表明，一些人不确定是否能够让通胀回到目标水平，或在较长时期内将其维持在这一水平。

通胀预期

澳大利亚储备银行的目标是使通胀率长期平均保持在2–3%之间。根据8月消费者价格指数数据，该国通胀率为4%。

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豪泽指出，调查以及监管机构与企业的接触表明，认为3–3.5%的通胀率可能成为新常态的企业比例正在上升。他将通胀预期偏离目标水平称为“中央银行家的噩梦”。

利率决定

根据LSEG的数据，市场认为11月加息的概率为42%。就在上周，在9月失业率升至4.7%的五年高点后，这一比例曾降至20%以下。

豪泽承认，劳动力市场数据略弱于预期，但强调其仍处于G20国家中最低水平之列。他表示，经济需要一定程度的放缓。澳大利亚储备银行将于11月3日公布下一次利率决定和季度预测。

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