受美国联邦储备系统可能更长时间维持高利率的预期影响，国际金价周五下跌，并正迈向6月以来最差的单周表现。截至格林尼治时间05:54，现货黄金下跌0.1%，至每盎司4021.04美元，自本周初以来已下跌3.6%。本交易时段早些时候，金价触及7月20日以来的最低水平，Asharq Al-Awsat报道。

每盎司4000美元关口

美国12月黄金期货下跌0.6%，至每盎司4035.50美元。Capital.com市场研究主管蒙特·萨菲耶丁表示，投机者正试图将价格维持在4000美元关口上方。他认为，若价格持续跌破这一水平，将意味着市场不再将货币政策宽松计入价格，转而预期通胀持续、债券收益率高企以及美元走强。

胡塞武装在沙特阿拉伯发动袭击后，油价上涨也影响了市场，这加剧了对来自中东的能源供应可能中断的担忧。更高的能源价格支持了美联储将更长时间维持高利率的预期，并增加了持有不产生利息收入的黄金的机会成本。

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对美联储的预期

投资者正在等待10月27日至28日举行的联邦储备系统会议，以及下周公布的个人消费支出数据。这一指标是美国央行在2%目标范围内优先关注的通胀指标。

市场参与者普遍预计，美联储将在最近一次会议上维持利率不变。同时，12月加息的预期概率为76%。在其他贵金属中，白银下跌0.4%，至每盎司54.31美元；铂金上涨0.3%，至1574.33美元；钯金上涨0.3%，至1056.49美元。这三种金属也都正迈向单周下跌。

汇丰银行分析师在周四发布的一份研究报告中，下调了2026年铂金和钯金的平均价格预测，理由是市场基本面变化以及投资者平仓。

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