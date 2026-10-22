周四，受沙特阿拉伯事件后油价上涨影响，全球市场黄金跌破每盎司4100美元，白银下跌超过3.5%。截至格林尼治时间08:00，黄金报每盎司4088.95美元，下跌52.15美元，跌幅为1.26%。白银下跌2.07美元，跌幅为3.57%，至每盎司55.89美元，阿纳多卢通讯社报道。

油价上涨

中东紧张局势加剧推高油价后，这两种贵金属回吐了前一交易日的涨幅。沙特阿拉伯Saudi Aramco公司的谢拜油田遭无人机袭击，造成两人死亡，此后油价上涨。美国还命令部分人员及其家属撤离驻沙特阿拉伯外交使团。

利率预期

能源成本上涨加剧了对持续性通胀的担忧，并削弱了对货币政策放松的预期。根据市场评估，美国联邦储备系统将于下周维持利率不变。根据市场评估，美联储主席凯文·沃什上周五的评论对暂停加息的预期影响不大。

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市场还继续预计，由于与能源相关的通胀压力，12月可能加息。预计欧洲中央银行和日本银行下周也将维持利率不变。过去一个月，黄金下跌4.62%，白银下跌13.11%。

黄金传统上被视为对冲通胀的工具，但更高的利率会降低其吸引力，因为持有这种资产不会产生利息收入。

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