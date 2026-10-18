英国诺丁汉大学医院（NUH）信托基金解雇了15名NHS员工，原因是他们不当访问了2023年袭击事件受害者的医疗记录。《卫报》报道。

调查结果

在内部调查期间，NUH还发出了15份最终书面警告和两份首次书面警告。审查对象包括医生、护士、注册医疗专业人员及其他员工。本周，遇难者家属已获悉最新调查结果。

NUH医疗总监曼吉特·谢赫马尔表示，无正当理由访问患者记录没有任何借口。该信托基金表示，将继续调查不当访问事件，培训员工医疗信息处理规则，并引入用于发现潜在数据泄露的系统。

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诺丁汉袭击事件

2023年6月，瓦尔多·卡洛凯恩杀害了两名19岁学生巴纳比·韦伯和格蕾丝·奥马利-库马尔，以及65岁的看护人伊恩·科茨。他还试图杀害该市另外三人。

2024年1月，在卡洛凯恩承认因责任减轻而犯有过失杀人罪及谋杀未遂罪后，法院判处其无限期住院治疗。5月，NUH曾报告解雇11名非法访问受害者记录的员工。

上个月，英格兰国民医疗服务体系（NHS England）负责人吉姆·麦基表示，被怀疑不当访问患者医疗记录的员工将被立即停职，并被取消访问卫生服务计算机系统的权限。

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